池田エライザが音楽活動名義の“ELAIZA”として、2026年初のライブツアー＜ELAIZA LIVE 2026 “GENTLE”＞をスタートさせた。その初日公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。自身初のライブツアー＜GENTLE＞は、ゴールデンウイーク中に東京と大阪の2都市で行われるもの。その初日東京公演は品川ステラボールにて、“心にGENTLE”な優しい時間を観客と共有した1日2公演となった。2025年2月開催の＜ELAIZA LIVE 2025 “Amethyst