池田エライザが音楽活動名義の“ELAIZA”として、2026年初のライブツアー＜ELAIZA LIVE 2026 “GENTLE”＞をスタートさせた。その初日公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。

自身初のライブツアー＜GENTLE＞は、ゴールデンウイーク中に東京と大阪の2都市で行われるもの。その初日東京公演は品川ステラボールにて、“心にGENTLE”な優しい時間を観客と共有した1日2公演となった。

2025年2月開催の＜ELAIZA LIVE 2025 “Amethyst”＞は神秘的なイメージ、同年7月の＜ELAIZA LIVE 2025 “DIVE”＞は”自己肯定感”を前面に押し出した明るいイメージのライブだった。そして今回のツアータイトルは＜ELAIZA LIVE 2026 “GENTLE”＞。落ち着いた大人の佇まいのバンドを従えて行われた。

ライブはカバー曲「SWEET MEMORIES」からスタート。いきなりのカバー曲は、オープニングから撮影OKでスマホを構えていた観客を驚かせた。

「今日は“GENTLE”というテーマなので、バンドメンバーとともに優しさと愛情を持ち寄って来てます！ 優しい時間を過ごしましょう！」──ELAIZA

というMCの後は、そのまま撮影OKの「AYAYAY」などオリジナル曲を柔らかい大人のテンションで披露。そして「Utopia」などしっとり聴かせるバラードあり、音楽活動の原点であるNHK『The Covers』を振り返ってのカバー曲あり、緩急ある選曲で観客を楽しませた。

ライブ後半は2025年にTV音楽番組でも数多く披露した「テキトーLOVE」などテンションの高い楽曲で盛り上げ、本編が終了。アンコールは、いつものELAIZAならではの観客との距離感のないやり取りを挟みつつ、最後まで飽きさせないパフォーマンスで魅了した。

＜GENTLE＞には、優しい、穏やかな、柔らかいといった意味がある。この日のライブはステージも客席の老若男女も“心にGENTLE”な気持ちを抱いたに違いない。ELAIZAは5月4日、自身初の大阪公演を開催する。

■ツアー＜ELAIZA LIVE 2026”GENTLE”＞大阪公演

5月4日(月祝) 大阪・GORILLA HALL OSAKA

第一部：open13:30 / start14:00

第二部：open17:30 / start18:00

チケット詳細：https://ikedaelaiza.jp/news/detail/taInHB2A6xWfbUdKRYX2