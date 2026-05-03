今回は、義実家への帰省をやめた女性のエピソードを紹介します。義母には二度と会いたくない…「義両親、特に義母はかなり気難しい人で、正直なところ関わりたくありません。これまで遠方にある義実家には、大型連休やお盆のたびに帰省していたのですが、毎回憂鬱でした。そこで、今年の大型連休は帰省するのをやめました。『あの人たちに会うために長旅なんてしたくない……』と心底思ったからです。夫は不満そうでしたが……。今