『クレヨンしんちゃん』の野原しんのすけが大人になった世界線を描いた、「やかんの麦茶 from 爽健美茶」の実写化ショートムービー『もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！シーズン2』が、日本コカ・コーラの公式YouTubeチャンネルで配信中。しんのすけをはじめ、野原家のキャストの面々がシーズン1から続投するだけでなく、新たなキャラクターも登場し、期待度が高まっている。今回クランクイン！トレンドは、野原