今回は、夫と不倫相手に復讐を誓ったエピソードを紹介します。夫の様子が最近おかしかったけど…「ある日、夫に『水曜は実家に泊まる』と言われたものの、違和感がありました。翌日帰宅した夫の様子もどこか不自然でした。そこで実家で暮らす義弟に電話で確認すると、夫は実家には泊まっていないそうで、不倫を疑いました。というのも最近、夫は週末もひとりで出かけることが多くて……。不倫の証拠を探すためSNSを調べると、不倫