i☆Risが7月15日にリリースする新曲「Welcome to あざとさワールド」が、TVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』のエンディングテーマに決定した。あわせてメンバーの若井友希が二階堂大河の娘、二階堂平子役に決定したことも発表されている。発表が行われたのは、5月2日埼玉・三郷市文化会館で開催されたライブツアー＜i☆Ris 11th Live Tour 2026〜VINTAGEイイ味出てます〜＞の公演上にて。『炎の闘球女ドッジ弾子』は1990年代に圧倒