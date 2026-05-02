i☆Risが7月15日にリリースする新曲「Welcome to あざとさワールド」が、TVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』のエンディングテーマに決定した。あわせてメンバーの若井友希が二階堂大河の娘、二階堂平子役に決定したことも発表されている。

発表が行われたのは、5月2日埼玉・三郷市文化会館で開催されたライブツアー＜i☆Ris 11th Live Tour 2026〜VINTAGEイイ味出てます〜＞の公演上にて。『炎の闘球女ドッジ弾子』は1990年代に圧倒的な人気を博したコミック『炎の闘球児 ドッジ弾平』の正統続編で、こしたてつひろ原作のもと2022年から連載中だ。

アニメでは若井友希が二階堂大河の娘、二階堂平子役を演じる。この報にあわせi☆Risと若井からそれぞれ意気込みコメントも到着した。

◆ ◆ ◆

■i☆Risコメント

TVアニメ「炎の闘球女 ドッジ弾子」のEDテーマを、i☆Risが担当させていただきます！アニメの”全力で戦うこと”と、私たち”アイドル”をどう掛け合わせて楽曲で表現するかを考えていったら、「あざとくアイドルの世界を戦い抜く！」にたどり着きました！

全力だけではない、可愛さと、あざとさを兼ね備えた、完璧アイドルのi☆Risちゃんをぜひ堪能してください！！

◆ ◆ ◆

■若井友希コメント

二階堂平子役を演じさせていただきます、若井友希です！

あのドッジ弾平から30年以上経ち、一撃弾平のライバル、二階堂大河の娘を演じさせて頂けるなんて本当に光栄です…！！

平子もお父様のように優美な……はず！！とても情熱的でエキサイティングな平子をお届け出来たらと思います！可愛い女の子たちが全力でパワフルに輝くアニメです！お楽しみに！！

◆ ◆ ◆

また、6月21日にはアニメ先行上映会も新宿・WALD9で開催されることが決定。当日は一撃弾子役 中山まなか、小仏珍子役 前田佳織里、江袋もち子役 関根明良、スーザン・キャノン役 大地葉が登壇する。

■i☆Ris 27th SINGLE「Welcome to あざとさワールド」

2026年7月15日リリース

作詞・作曲・編曲：神谷礼

■＜i☆Ris 11th Live Tour 2026 〜VINTAGE イイ味出てます〜＞

チケット発売中

・ローチケ https://l-tike.com/iris/

・イープラス https://eplus.jp/iris/

・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/iris-11thtour/

■＜i☆Ris 14th Anniversary Live＞

2026年11月3日(火祝)横浜アリーナ

※詳細は後日発表

■＜TVアニメ「炎の闘球女 ドッジ弾子」先行上映会＞ 劇場：新宿バルト9 (https://tjoy.jp/shinjuku_wald9/access)

内容：1話・2話の上映＋登壇

実施希望日時：6月21(日) 19:00の回(上映後舞台挨拶)

登壇キャスト：中山まなか、前田佳織里、関根明良、大地葉

※来場者に「ドッジ弾子」B2ポスターをプレゼント ■チケット

◇チケット先行販売

料金：3,000円均一（税込） ※各種割引・招待不可

販売：チケットぴあ（https://w.pia.jp/t/dodge-danko/）

プレリザーブ：5月11日(月) 12：00〜6月5日(金)12：00

当落発表：6月8日(月) 夕方頃

決済方法：クレジットカード

枚数制限：1申込み2枚まで

手数料：別途ございます

※ぴあでの一般販売はございません ◇劇場インターネット販売

6月10日(水)0：00~(6月9日(火)24：00)

※チケットぴあにて残席がある場合のみ販売致します。

※事前に無料会員登録が必要です。

※下記の決済方法をお選びいただけます。

※オンライン決済 クレジットカード / Amazon Pay / PayPay

※実施日の2日前までは“あとから決済”はご利用いただけません。

あとから決済とは（https://faq.tjoy.jp/faq/detail?site=916369P4&category=17&id=336&hot_list=true ）

※チケット販売は先着順での受付となりますので、予定枚数に達し次第受付終了となります。 ◇劇場窓口

6月10日(水)劇場OPEN時

※インターネット販売にて完売になった場合窓口販売はございません。

■TVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』 2026年7月よりTOKYO MX、MBS、BS11にて放送開始 【作品情報】

■原作

こしたてつひろ「炎の闘球女 ドッジ弾子」（小学館「週刊コロコロコミック」連載中） ■スタッフ

監督：博史池畠

シリーズ構成：兵頭一歩

キャラクターデザイン・総作画監督：関川成人

アニメーション制作：CUE エンディングテーマ：i☆Ris「Welcome to あざとさワールド」 ■キャスト

一撃弾子：中山まなか

小仏珍子：前田佳織里

江袋もち子：関根明良

スーザン・キャノン：大地葉

音花羽仁衣：篠原侑

二階堂平子：若井友希 ナレーション・一撃弾平（幼少期）：日郄のり子

一撃弾平：小西克幸

小仏珍念：稲田徹 ■HP／SNS

HP: https://dodge-danko.com/

X: @dodge_danko ■権利表記

©こしたてつひろ／小学館／ドッジ弾子製作委員会