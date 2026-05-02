Nikoんが主催する＜群雄割拠（大阪編）＞の対バンが解禁となった。これは8月3日(月)と4日(火)に、東京/恵比寿LIQUIDROOMにて、全国津々浦々から47バンドを招いて開催される＜リキッドルームで47〜ぐんゆうかっぽ〜＞という真夏のツーデイズへのロードトゥ的な研鑽イベントで、5月には東京、7月には鹿児島でも開催される予定だ。＜群雄割拠＞〈東京4DAYS〉2026年5月18日(月) at 下北沢 SHELTER w/ Texas 30002026年5月19日(火) at