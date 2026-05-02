3日は高気圧が日本から離れていき、西から前線を伴う低気圧が近づくため、天気は再び下り坂となる見通しです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込む影響で、九州から東海・北陸では雲が多く、西から次第に雨の範囲が広がるでしょう。雷を伴った非常に激しい雨の降る所もありそうです。土砂災害などに注意・警戒してください。関東甲信から北海道も雲が広がりやすく、夜を中心に雨の降る所がある見込みです。大型連休