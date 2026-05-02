Lienelが6月3日(水)発売のシングル「メロ・コレクション」でメジャーデビューする。このリリースにむけ、6月リリース週のイベントスケジュールが発表された。あわせて特設HPもオープンし、5月3日(日)には「メロ・コレクション」のSNS先行配信が行なわれる。リリース日の前日6月2日(火)には、エミテラス所沢2F TOKOROZAWA e-CUBEにてメジャーデビュー前夜祭と題した特典会イベント、さらにリリース当日の6月3日(水)には、東京国際フ