「カルティエ（Cartier）」が、ジュエリーコレクション「クラッシュ ドゥ カルティエ」の新たなヴィジュアルシリーズを公開した。玉森裕太、石井杏奈、穂志もえか、HANAのJISOO & MOMOKA、リリー・フランキーの5組を起用。あわせて、自身の内面を探るスペシャルコンテンツ「THE CLASH TEST」も公開した。【画像をもっと見る】「クラッシュ ドゥ カルティエ」は、トライアングル、スクエア、スフィアといった幾何学的フォル