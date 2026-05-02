今回は、彼氏と女友達と3人でお泊まりした数日後、彼氏に別れを切り出されたエピソードを紹介します。終電を逃し、うちに泊まることになったけど…「大学生のとき、Sという同級生の女子と友達になりました。Sは明るくてノリがよく、一緒にいて楽しかったです。ちなみにSは、私の彼氏とも友達です。そんなある日、彼氏とSがうちに遊びに来ることになりました。話が盛り上がり、いつの間にか夜遅くになっていて、終電の時間も過ぎて