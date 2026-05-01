スイーツマニアが推す、【ファミリーマート】の「新作スイーツ」があるとの情報をキャッチ！ 見た目にも美味しそうな「新作スイーツ」は、自分へのご褒美として買えば、心もお腹も満たされるかも。いくつか買って食べ比べても楽しそう。今回は、ファミマの新作スイーツとして登場した、おやつにちょうどいい小さめサイズのタルトや、ひと口サイズで食べやすいロールケーキなどを