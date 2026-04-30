ベルリンで4月29日、「Beeple」という名で知られるアメリカ人アーティスト、マイク・ウィンケルマン氏による作品が公開された。【映像】世界的な著名人をモデルにした“ロボット犬”が交流作品は、世界一の富豪イーロン・マスク氏に、IT大手Amazon創業者のジェフ・ベゾス氏、スペインの画家パブロ・ピカソ氏などの世界的な著名人をモデルにした、シリコン製のリアルな頭部を持つロボット犬の数々。「この展覧会のコンセプトは