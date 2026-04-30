30日（木）午後は太平洋側を中心に雨の範囲が広がり、四国は夕方から、紀伊半島でも今夜以降は、激しい雷雨の所があるでしょう。東海は1日（金）明け方から朝にかけて、関東でも午前中は南部を中心に雨脚が強まる見込みです。低気圧が発達する影響で、関東の沿岸部は南風が強まり、傘があまり役目を果たさないかもしれません。1日（金）午後は仙台など、東北南部でも雨が強まり、岩手の大槌町でも40ミリ前後のまとまった雨が予想さ