電気圧力鍋を批判する夫にブチ切れる妻【漫画】本編を読む→電気圧力鍋を批判する夫にブチ切れる妻だが…！Webメディア「mamagirl」では、不倫トラブルやクレームなど⼥性が共感できるような作品が数多く公開されている。実話をもとに制作された作品がいくつもあり、プロット制作は編集部・梅田さん、作画は担当の漫画家がそれぞれ描いている。今回は過去にウォーカープラスでお届けした2作品を紹介するとともに、作画担当の