【夫婦喧嘩】電気圧力鍋を批判する夫にブチ切れる妻!?新婚で手抜き料理はあり得ないと言う夫【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→電気圧力鍋を批判する夫にブチ切れる妻だが…！
Webメディア「mamagirl」では、不倫トラブルやクレームなど⼥性が共感できるような作品が数多く公開されている。実話をもとに制作された作品がいくつもあり、プロット制作は編集部・梅田さん、作画は担当の漫画家がそれぞれ描いている。今回は過去にウォーカープラスでお届けした2作品を紹介するとともに、作画担当のいおりそ(@iorinu_nu)さんに電気圧力鍋が原因で夫婦喧嘩をするシーンについても話を伺った。
職場で同僚の奈央子が電気圧力鍋を買ったことを聞いた彩香。新婚生活で毎日ご飯を作っている彩香だが、奈央子に電気圧力鍋のよさを聞いて考えが変わり始める。その晩、夫に電気圧力鍋を買いたいと相談をすると「愛情のこもった手料理しか俺は認めない」などと言われてしまう…。
夫は新婚なのに手抜き料理なんてあり得ないという考えのようだが、そんな夫に奈央子はブち切れる！その後、夫に料理を作ってもらうが、焦がしてばかりでまともに作れない…。夫は自分の言動に反省をして、電気圧力鍋を買うことに賛成するのであった。
いおりそさんに電気圧力鍋が原因で夫婦喧嘩をするシーンはどんな気持ちで描いたか聞くと、「料理についての認識は、独身時代に自炊経験の有無でだいぶ変わるだろうなあと思いました。経験がないことを想像だけで語ると齟齬が起きるのは当たり前ですし、自分も描きながら『知らないことを話題にするときは気を付けよう』と思いました」と話してくれた。
■忙しい妻の手料理に文句を言う夫
新婚の真希と陽介だが、陽介は仕事が忙しくて夫婦そろってご飯を食べれる機会が少ない。久しぶりに2人で夕飯を食べられることになり、真希は気合を入れて料理をする。テーブルにはおいしそうな手料理がずらりと並び、陽介は夢中になって食べ始める。
「特にだしがきいてる味噌汁が絶品！」と陽介が褒めると、真希はだしパックを使ったことを話し始める。それを聞いて「手抜き料理じゃん。ガッカリだわ」と言い出す陽介。その後義母の手料理を比べられて、夫婦喧嘩へ発展してしまうのである…。
今回は妻の手料理をテーマにした2作品をお届けした。「mamagirl」ではそのほかの作品も投稿されているので、興味や関心があればこの機会にぜひ一度読んでみて！
取材協力：mamagirl編集部・梅田/いおりそ(@iorinu_nu)
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