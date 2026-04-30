カリスマ占い師として2000年代にバラエティ番組に出演し、一世を風靡した細木数子を覚えているだろうか。実は彼女は20代の頃、玉の輿婚を果たしたもののわずか3カ月で家を飛び出している。その後、銀座で店を開き、どのように水商売の世界でのし上がっていったのか。戸田恵梨香主演のNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』が話題の今、細木数子の知られざる原点に迫る。※本稿は、ノンフィクション作家の溝口敦『細木数子 魔女の履歴