大型連休は晴天が続く年もあれば、変わりやすい天気に翻弄されるケースも多々あります。今年の場合は、後者に近いと捉えた方が良さそうです。5月4日あたりまで、屋外で過ごすには、雨天の間をすり抜けるような計画が必要です。そのくらい天気が変わりやすく、1日（金）にかけて、さらに3日午後から4日は、荒れた天気の要素を多分に含んでいます。また、見事なくらい晴れる場合でも、日によっては急激な気温上昇に注意が必要になり