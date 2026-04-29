GW限定の感謝祭メニュー 価格据え置きで増量！ 愛知発・創業77年のステーキレストラン『ステーキのあさくま』で、ゴールデンウィークに合わせて期間限定の感謝祭を開催。 期間中は第1弾・第2弾・第3弾に分かれて、肉好きにはたまらない増量企画に特別仕様のデザートもあり、正直かなり狙い目です！ 自慢のステーキはもちろん45品目のサラダバー、濃厚なコーンス}