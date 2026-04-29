ステランティスは、傘下ブランドのプジョーが北京国際モーターショー2026に出展し、将来ビジョンを示す2つのコンセプトカーを公開したと発表した。電動化と知能化を軸としたブランド変革を加速する。【こちらも】（プジョー）の記事一覧はこちら同ショーは4月24日に開幕し、プジョーにとって中国市場での存在感を示す重要な機会となる。中国は電動化と先進技術の中心市場として位置付けられている。■2つのコンセプトカー公