現時点で最後のセリカかつてトヨタの2ドアモデルとして大きな存在感を発揮していた『セリカ』。【画像】今こそ注目したい大胆デザイン！歴代モデルと共に振り返る『トヨタ・セリカ』全11枚同社を代表するスペシャリティ/スポーツモデルとして人気を博し、1970年に初代が誕生してから2006年に生産が終わるまでの36年間、7世代にわたり、世界各地で販売が行われました。切れ長のヘッドライトが特徴の7代目トヨタ・セリカ（画像は豪