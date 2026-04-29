捜査関係者などによると、29日午前7時20分過ぎ、東京都福生市で男性1人がハンマーのようなもので男に殴られた。駆け付けた複数の警察官も催涙スプレーをかけられ、負傷した。男はその後、1人で自宅に立てこもっており、警視庁が説得を続けている。