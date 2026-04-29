モデルでタレントの「めるる」こと生見愛瑠がノースリーブの黒ワンピース姿を披露し反響を呼んでいる。２８日に自身のＳＮＳを更新しためるる。インスタグラムに「ＳＡＫＡＭＯＴＯＤＡＹＳ公開直前イベントでした！是非劇場へ足を運んでみてください私も行かないとっ」と出演作品のイベントに参加したことを報告すると、デコルテ部分や足元がシースルー素材となった黒のノースリーブワンピース姿を披露した。この投稿に