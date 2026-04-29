東京都が国分寺市内で「新府中街道」（府中所沢線）延伸部の街路築造工事を進めています。「多摩南北道路」5路線の一翼を担う幹線道路で、2026年4月現在、終端部では案内標識もすでに設置されています。 【開通近そう!?】これが「新府中街道」の現状です！（地図／写真）新府中街道は、府中街道のうち小平市から府中市にかけてのバイパスです。青梅街道（小平市）以南が新設区間で、4車線道路（現在は一部3車線）として南から