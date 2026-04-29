元西武・水上由伸は2026年から社会人野球の強豪・三菱重工Westでプレー縦縞のユニホームに、赤い3つのひし形マーク。社会人野球の強豪・三菱重工Westのユニホームをまとい、元西武の水上由伸投手はベンチから試合を見つめていた。2022年にパ・リーグ新人王を獲得してからわずか3年。2025年オフに戦力外を通告され、活躍の場を社会人野球へ移した27歳右腕は、「NPBからは声がかからなかったんでね」と目を伏せたが、すぐに「野球