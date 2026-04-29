【ニューヨーク共同】トランプ米政権が主導するパレスチナ自治区ガザの暫定統治機関「平和評議会」のメンバーを務めるブレア元英首相は28日、国連安全保障理事会の会合に出席し、ガザ情勢は「重大な岐路にある」と述べ、和平計画の進展に向けた資金拠出を各国に要請した。ブレア氏は、昨年10月の停戦合意効後もガザの「状況は不安定だ」と指摘。人道支援が拡大しているものの「多くの人々にとって生活は依然として絶望的だ」と