「ドラマの中でファンサするの、初めてだったんで。びっくりしました（笑）」と話すのは、中島健人。4月28日より主演ドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』がスタートする。【写真】セクシーフェロモンが渦巻く中島健人の全身ショット九州だけで展開するコンビニチェーン“テンダネス”。北九州市・門司港にある店舗のイケメン店長・志波三彦（中島）が醸すフェロモンは泉のごとく。“僕にとって、お客様はハニーで