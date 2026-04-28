ボートレース平和島の「BTS黒石17周年記念ウェーブ21杯」は準優勝戦3個レースを終え、29日12Rで行われる優勝戦に進む6人が決定した。その中で注目の存在は6号艇で登場する和田拓也（35＝兵庫）だ。準優勝戦は10Rに4号艇で登場。4コースカドからコンマ13のトップスタートを踏み込んだ。スタート後にインの井上一輝と2コースの木下翔太が伸び返してきたが、1マークは強気に捲って先頭に躍り出た。だが、バックでは木下が内か