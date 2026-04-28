超大型犬と生後4ヶ月の赤ちゃんは、いつも一緒にいて…？ふたりの尊い日常が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で2万3000回再生を突破しています。 【動画：生後4ヶ月の赤ちゃんと8歳の超大型犬→いつも近くで見守って…愛おしすぎる『ふたりの記録』】 超大型犬と生後４ヶ月の赤ちゃん TikTokアカウント「torachan_0830」に投稿されたのは、バーニーズマウンテンドッグの「とらじろう」君と生後4ヶ月の赤ちゃん