大阪杯2着メイショウタバル（牡5＝石橋、父ゴールドシップ）が、武豊とのコンビで今秋、フランスG1凱旋門賞（10月4日、パリロンシャン）参戦を視野に入れていることが分かった。28日、管理する石橋師が明かした。石橋師は「オーナーと（武）豊と相談して、視野に入れていきたい」と話した。遠征が実現すれば、武豊は24年アルリファー（11着）以来、12回目の騎乗（日本馬では22年ドウデュース19着以来）。「メイショウ」の勝負