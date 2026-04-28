シベリアンハスキーが幸せを掴むまでの物語が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で49万回再生を突破し、「どれだけ寂しかったことか…」「憤りしか感じません」「涙が止まりません」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：誰もいない庭で放置された『ガリガリの大型犬』を発見→飼い主に連絡すると…信じられない物語】 庭で放置されたシベリアンハスキー YouTubeチ