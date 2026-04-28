チームみらい党首安野貴博氏の妻で東大文学部卒の才女黒岩里奈氏（35）が27日、日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。安野氏からのプロポーズについて語った。MCくりぃむしちゅー上田晋也が「お付きあいとか、プロポーズとか独特だったりしたんですか」と尋ねた。黒岩氏は「安野が告白してきたのは、新宿のカラオケ館だったんですけど、んですよ、大学受験までに」と安野氏の恋愛についての基礎知識について語った