■「皇室典範改正」で思い出す秋篠宮様のひと言2024年11月30日、秋篠宮が59歳の誕生日会見で語った「皇族は生身の人間」の意味を考え続けている。当時も、皇族数確保のための制度改正論議は行われていた。そのことに具体的に言及はしなかったが、議論の過程で「当事者」である皇室の人たちの意見を聴取する必要があるかどうかを記者から問われ、そう答えた。加えて、制度によって「どういう状況になるのか、どういう考えをもってい