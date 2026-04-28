今月26日、香川県観音寺市で少女の身体をズボンの上から触ったとして、きょう（28日）男が逮捕されました。 不同意わいせつの容疑で逮捕されたのは、香川県観音寺市に住む会社員の男（51）です。警察によりますと、今月（4月）26日の午後10時15分ごろ、香川県に住む当時10代の少女に対して、13歳未満であることを知りながら、観音寺市内で、ズボンの上から身体を触るわいせつな行為をした疑いがもたれています。 男と少女は、面