韓国総合株価指数（KOSPI）が機関投資家の買い注文とハイテク株の業績への期待感に押され取引時間中に初めて6700を突破した。今週世界的ビッグテックの業績発表が集中するいわゆる「スーパーウィーク」を控え投資心理が改善された影響と分析される。韓国取引所によるとKOSPIは前営業日より31．77ポイント（0．48％）上がった6646．80で28日の取引を開始した後に続伸し、午前10時1分基準で81．52ポイント（1．23％）上がった6696．5