韓国総合株価指数（KOSPI）が機関投資家の買い注文とハイテク株の業績への期待感に押され取引時間中に初めて6700を突破した。今週世界的ビッグテックの業績発表が集中するいわゆる「スーパーウィーク」を控え投資心理が改善された影響と分析される。

韓国取引所によるとKOSPIは前営業日より31．77ポイント（0．48％）上がった6646．80で28日の取引を開始した後に続伸し、午前10時1分基準で81．52ポイント（1．23％）上がった6696．55を記録した。取引時間中には一時6702．08まで上がり過去最高を塗り替えた。

需給別では機関投資家が4462億ウォンを買い越して指数上昇を牽引した。これに対し個人投資家は3795億ウォン、外国人投資家は272億ウォンを売り越した。取引開始序盤基準でも機関投資家は買い越し、個人投資家と外国人投資家は売り越しの流れが続いた。

時価総額上位銘柄の中では上昇が目立った。SKハイニックスは取引時間中に132万5000ウォンまで上がり新高値を更新し、現代自動車が4．87％、SKスクエアが4．18％、サムスン電子（優先株）が1．5％、LGエナジーソリューションが0．97％、サムスン電子が0．45％など上昇した。これに対しHD現代重工業は1．49％、ハンファエアロスペースは1．1％下落した。

KOSDAQは値を下げた。同じ時刻にKOSDAQ指数は前営業日より13．24ポイント（1．08％）安の1212．94を記録した。個人投資家が3912億ウォンを買い越したのに対し、外国人投資家は3417億ウォン、個人投資家は415億ウォンを売り越した。銘柄別ではエコプロが2．3％、リノ工業が1．73％上がり、ABLバイオが22．35％、三千堂製薬が3．93％など下落した。ABLバイオは取引開始直後に変動性緩和装置（VI）が発動され急落した。

KOSPI上昇には世界の証券市場の流れも影響を及ぼした。先週末にS&P500が0．12％、ナスダック総合指数が0．2％上昇し過去最高を記録した。これに対しダウ平均は0．13％下落した。米国とイランの2度目の会談が事実上失敗に終わり中東の緊張が高まったが、企業の業績への期待感が市場を支持したと分析される。

市場では今週を今後の証券市場の方向性を示す分岐点とみている。29日にアルファベット、アマゾン、メタ、マイクロソフトなど主要ビッグテック企業が業績を発表し、30日にはアップルの業績公開が予定されている。

一方、ソウル外国為替市場でウォン相場は前営業日より1．60ウォンのウォン安ドル高の1ドル＝1474．10ウォンで取引を開始した。