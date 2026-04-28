新型コロナウイルス流行期を前後して平壌での処刑執行場所が多少変わった点も注目すべき部分だ。国境封鎖前の北朝鮮は金正日社会安全大学（2013年）、金日成政治大学（2013年）、姜健総合軍官学校（2018年）などで処刑を執行した。国境が封鎖されてからは国家保衛省第10局探知部運動場（2020年）、護衛司令部歩兵旅団射撃場（2021）などを処刑場所に使った。国際社会の注目を浴びる可能性を懸念して処刑場を変えたという分析が出て