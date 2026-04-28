ホワイトハウス南庭で並ぶ英国のチャールズ国王とトランプ米大統領＝27日/Anna Moneymaker/Getty Images（CNN）トランプ米大統領とメラニア夫人は27日、ホワイトハウスで英国のチャールズ国王とカミラ王妃を出迎えた。両夫妻はその後、お茶会に出席するため屋内に入った。在位中の英国君主がホワイトハウスを訪問するのは、ジョージ・W・ブッシュ政権下の2007年に故エリザベス女王が訪れて以来となる。トランプ夫妻はのちほど、長