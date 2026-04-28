個性が溢れすぎて犬種が分からなくなってしまったわんこの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で166万回再生を突破し、「新種の犬に見えるww」「なんだろうこの漫画感」「可愛いより面白いが勝つ(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：いつも『犬種はなんですか？』と質問されるワンコたち→思わず二度見する『まさかの光景』】 ドッグランを訪れたわんこ TikTokアカウ