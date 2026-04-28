Image: Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。“昔ながらのレジャーシート”って、薄くて、弱くて。工事現場っぽいルックスにも抵抗アリ…。しかも、地面の小石がお尻にゴツゴツ当たったり、砂や虫が上がり込んできたり、濡れたり汚れたりした後の洗浄が面倒だったり、ネガティブな印象を抱く人も少なくないのでは？使い心地が良くっ