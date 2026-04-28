空気中に浮遊するPM2.5やすす、ほこりなどの粒子状の物質は、呼吸器や心血管の病気だけでなくアルツハイマー病やパーキンソン病などの神経疾患とも関連していると言われます。こうした粒子状の物質を減らす手段としてHEPAフィルターを搭載した空気清浄機が使われる中、コネチカット大学のニコラス・ペレグリーノ氏らは、1カ月間HEPAフィルターを搭載した空気清浄機を使用することで脳機能テストの結果がどう変わるのかを研究しまし