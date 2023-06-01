俳優の駒田一、東山義久、桐山照史（WEST.）が27日、都内で行われたミュージカル『ミス・サイゴン』（10月・11月東京・東急シアターオーブほか）製作発表記者会見に登壇。1992年の日本初演から出演し続け、通算900回エンジニア役を演じた“ミスター・サイゴン”市村正親の“金言”が、駒田と東山から初出演の桐山へ伝授された。【集合ショット】圧巻…！総勢52人でメドレーを披露する駒田一＆桐山照史ら駒田は2014年から出演