【Amazon：REGZA 液晶テレビ】 開催期間：4月28日0時～5月11日23時59分 「Z870M」シリーズ65V型「65Z870M」2023年モデル Amazonにて、REGZAの液晶テレビが特別価格で販売されている。期間は5月11日23時59分まで。 今回、ミニLED液晶を採用した「Z870M」シリーズの65V型4K液晶TV「65Z870M」2023年モデルや、リフレッシュレート120Hzに対応するディスプレイを搭載し