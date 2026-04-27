東京・品川区の建設現場でクレーン車が横転し、先端が隣の住宅の屋根に突き刺さる事故がありました。27日午前11時半ごろ、品川区西五反田で「クレーン車が転倒している」と工事の関係者から110番通報がありました。警視庁によりますと、新築住宅の建設現場で土のうを運んでいたクレーン車がバランスを崩して横転し、先端が隣の家の屋根に突き刺さったということです。この家の住人は事故当時外出しており、けが人はいませんでした