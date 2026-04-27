千葉・船橋市のアパートで27日朝火事があり、焼け跡から一人の遺体が見つかりました。27日午前9時ごろ、船橋市飯山満町で「共同住宅の2階が燃えている」と目撃者から通報がありました。警察などによりますと、火事が起きたのは2階建てアパートの2階の一室で、消防車など10台が出動して、火は約3時間後に消し止められました。この火事で焼け跡から、年齢性別不明の1人の遺体が見つかりました。火元とみられる部屋に住む50代前後の男