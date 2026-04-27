セブン - イレブン・ジャパンは、全国のセブン - イレブン店舗で販売している「からあげ棒」と同じ価格で5個刺し規格とした「ご愛顧からあげ棒(5個刺し)」を発売する。ゴールデンウィーク期間に合わせ、5月1日より順次展開される予定だ。ご愛顧からあげ棒○愛され続けて17年のロングセラーがさらにおトクに2009年の発売以来、多くのファンに支持されている「からあげ棒」が、日頃の感謝を込めた特別規格で登場する。通常4個刺しの