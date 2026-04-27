【「Pokemon HOME」特別なポケモンプレゼント】 4月27日～ ポケモンは、iOS/Android用アプリ「Pokemon HOME」において、「ソフト図鑑」を完成させた人に特別なポケモンの色違い「ボルケニオン」をプレゼントしている。 今回の色違い「ボルケニオン」は、ソフト図鑑の「ミアレ図鑑」「異次元図鑑」「メガシンカ図鑑」を完成させることでもらえる。対象となるソフトは、「Pokemon LEGENDS