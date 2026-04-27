【モデルプレス＝2026/04/27】元AKB48でタレントの高橋みなみが4月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝食を公開し、反響を呼んでいる。【写真】35歳元AKB神7「健康的でバランスが良い」味噌汁・炒め物・卵焼きなど並んだ和朝食◆高橋みなみ、朝食公開高橋は、「GOOD morning」というスタンプを添えて、朝食の写真を投稿。白米、豆腐やしめじが入った具だくさんの味噌汁に加え、メインの皿には牛肉と玉ねぎの炒めものと卵