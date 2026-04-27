熊本県南小国町の小学生が、羊の毛刈りを体験しました。 【写真を見る】小さな手でバリカンを持って…小学生が羊の「毛刈り」体験熊本・南小国町 毛刈り体験は、阿蘇地域で羊を飼育する人たちが、動物との触れ合いや草原の大切さを知ってもらおうと、毎年行っているものです。 27日の体験会には、中原小学校の1～2年生が参加した他、近くの保育園の子ども達も見学に訪れました。 小さな手に大きなバリカンを持つと、